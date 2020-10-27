



'Çocuk istismarı'

2020'nin ilk çeyreğinde 16 milyon yeni abonesi olan Netflix, ikinci çeyrekte 10 milyon, üçüncü çeyrekte ise 2.2 milyonda kaldı. Antenna ve YipitData'ya göre tartışmalı Fransız filminden sonra yapılan boykot çağrısı, Netflix'te ciddi abonelik iptallerine sebep oldu.

Netflix'in dünya genelindeki yeni abone sayısındaki bu sert düşüş ve sebepleri bir yana, işin bizi ilgilendiren tarafı şu: