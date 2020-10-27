Açıklamada, iki toplu mezarda 5'er, iki farklı mezarda da birer ceset olmak üzere 12 cesede ulaşıldığı kaydedidi.

Kurum, 18 Ekim'de Terhune kentinde 5 toplu mezarda 12 erkek cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.