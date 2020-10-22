Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.10.2020 16:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2020 17:12
    ABONE OL

    Son dakika: ’nın kentinde alarmı! Polis ve bomba imha ekipleri olay yerinde

    Son dakika haberine göre ’nın kentindeki Part-Dieu , şüphesiyle tahliye edildi. Polis ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

    Son dakika: Fransa’nın Lyon kentinde bomba alarmı! Polis ve bomba imha ekipleri olay yerinde
    'nın kentindeki Part-Dieu nda şüpheli paket bulunması üzerine bölge boşaltıldı. Olay yerine imha ekipleri geldi.
    Fransa'nın Lyon kentindeki Part-Dieu tren istasyonunda şüpheli bir paket bulunması üzerine verildi.



    Lyon polisi bomba tehdidi üzerine tren istasyonunu boşaltırken, olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Boşaltılan tren istasyonunun etrafı kordona alındı. Twitter üzerinden vatandaşlara seslenen polis, görevlilerin işini zorlaştırmama çağrısında bulundu. Bazı tren seferleri iptal edilirken, çoğu sefer de en az bir saat gecikme olacağı duyuruldu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: Fransa’nın Lyon kentinde bomba alarmı! Polis ve bomba imha ekipleri olay yerinde