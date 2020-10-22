Helikopterdeki tüm askerlerin yakalanan esirlerden birinin öldürüldüğünü anladığını ancak telsiz konuşmaları kaydedildiği için yorum yapmaktan kaçındığını aktaran Amerikan askeri, "Burada ilk kez ahlaki olarak meşru görülemeyecek bir duruma tanıklık ettik çünkü adamlar zaten esir alınmıştı, elleri bağlanmış ve gitmeye hazır haldeydiler. Bir esirin öldürüldüğüne şahit olmuştuk. Ve bu olayın sıcaklığıyla alınmış bir karar değildi, savaş kurallarının bilinçli bir ihlaliydi." ifadelerini kullandı.