Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'ye karşı tutumunda geri adım attı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli New Khaleej haber sitesine göre, Sisi yönetimi, ülke medyasına "Türkiye'ye yönelik eleştiriyi azaltma" talimatı verdi.

Sisi yönetiminden bir kaynağa dayandırılan haberde, Türkiye'ye karşı tutumdaki değişikliğin nedeni "Kahire ve Ankara'nın Libya konusunda anlaşmaya yaklaşması" olarak ifade edildi.

"ERDOĞAN'A SALDIRMAYIN" ÖNERİSİ

Söz konusu kaynak, Mısır medyasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiri ve saldırılarını azaltmasının tavsiye edildiğini aktardı.

Sisi yönetiminin tavsiyesi, Türkiye ile Mısır istihbaratları arasında görüşmelerin yapıldığı belirtilen bir dönemde gerçekleşti.

"YANLIŞ ANLAŞILMALAR VAR"

Başkan Erdoğan, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasından sonra yaptığı açıklamada, "Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani 'Burada yanlış anlaşılmalar var. Bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE KARŞILIKSIZ BIRAKMAZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mısır, bölgesel konularda pozitif bir gündemle hareket etme iradesi ortaya koyarsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. Libya, Filistin, Doğu Akdeniz konusunda ve başka meselelerde birlikte hareket etme zemini oluşursa Türkiye buna ancak olumlu bakar." demişti.

"TÜRKİYE-MISIR ANLAŞMASI YUNAN TEZLERİNİ BİTİRİR"

Mısır'ın Türkiye ile yapacağı MEB anlaşmasının Kahire'nin de lehine olacağını dile getiren uzmanlar, anlaşmanın ayrıca Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki bütün tezlerini bitireceğine dikkat çekiyor.