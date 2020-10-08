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    • 08.10.2020 18:07
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    Savunması pes dedirtti: 'da sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

    'nün () ankesör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.K, savunmasında terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

    AA
    FETÖ sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

    Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K. ile avukatı katıldı.



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    Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık H.K, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

    Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arama yaptığına ilişkin delilleri kabul etmeyen sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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    Haberler Dünya Savunması pes dedirtti: Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası