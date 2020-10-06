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    • 06.10.2020 12:18
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    Son dakika: 'da parlamento inin sonuçları iptal edildi

    Son dakika haberine göre Merkez Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti. Seçim sonuçların iptalini ve yeni seçim tarihinin ilan edilmesini isteyen partiler ile güvenlik güçleri yaşanan arbedenin ardından göstericiler cumhurbaşkanlığı sarayını işgal etmişti.

    AA

    'da 4 Ekim'de 16 siyasi partinin katılımıyla düzenlenen parlamento lerinin ardından çıkan olaylar devam ediyor. Seçimlerin iptal edilmesini isteyen protestocular, başkent Bişkek'teki parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı sarayına girdi. Protestocular işgal ettikleri cezaevinden de yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklu olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bilinmeyen nedenle çıkan yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi.



    yaptığı açıklamada, seçimlere giren tüm partilerin liderleriyle bugün bir araya geleceğini açıkladı.

    SEÇİM SONUÇLARI İPTAL EDİLDİ
    Kırgızistan , 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Kırgızistan'da parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi