Son dakika: Kırgızistan'da ortalık karıştı! Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ülkedeki siyasi güçlere seslendi

Ülkedeki durumunun kontrolünde olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, tüm siyasi güçleri, ülkenin çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutmaya ve kanunlara uymaya çağırdı.

Yaşanan olaylarla ilgili durumu anayasal zemine kavuşturmaya gayret ettiğini bildiren Ceenbekov, Merkez Seçim Komisyonuna seçim sürecinde yaşanan kanun ihlallerin gözden geçirilmesini, gerektiğinde seçimlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.