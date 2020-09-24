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    • Dünya
    • 24.09.2020 13:35
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    • 24.09.2020 13:35
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    'nin 'dan flaş iddia: Türkiye'ye satışı durdurulabilir

    Koronavirüs salgını döneminde 'nın yardımlarını görmezden gelen Satterfield, şirketleri adına açıklama yapmaya kalktı.

    AA
    ABD Büyükelçisi'nden flaş iddia: Türkiye'ye ilaç satışı durdurulabilir

    , koronavirüs salgınının merkez üssüne dönüşen 'ye yardım elini uzattı.

    Geçtiğimiz aylarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı, iki kez başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

    Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır" sözlerinin Türkçesi ve İngilizcesinin yer aldığı koliler, ABD'ye teslim edildi.

    BORCU GEREKÇE GÖSTERDİ

    Ancak ABD'nin Türkiye , bu yardımlar karşısında şaşırtan ifadeler kullandı.

    Reuters'ın haberine göre, Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı şirketlerine borcunun 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıktığını söyledi.

    TÜRKİYE'NİN ÇIKARINA OLMAYACAK"
    Satterfield, şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye'nin çıkarına olmayacağını belirtti.

    ABD'li elçi ayrıca, Amerika merkezli sosyal medya platformlarının barındırdığı Türk kullanıcılarına ait verilerin Türkiye'de tutulması talebini eleştirmeye kalktı.

    ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
    Koronavirüs salgını kaynaklı vakanın 7 milyonu aştığı ülkede yaklaşık 207 bin kişi hayatını kaybetti.

    Hastalıkları Koruma ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini 65 yaşın üzerindeki kişiler oluşturuyor.

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