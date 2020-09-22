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    • Dünya
    • 22.09.2020 11:18
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    • 22.09.2020 11:27
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    Kritik noktadan skandal görüntü! Rus askerleri ile ’li ler ortak devriyede

    Terör örgütü - mensubu , 'nin kuzeyinde Silahlı Kuvvetleri'na bağlı birliklerle görüntülendi. Terörist mensubu Rus zırhlı araçların yanında serbestçe dolaşırken, kameraya yakalandı.Terör örgütü mensubunun görüntülerinin tam olarak hangi noktada kayda alındığı bilinmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki aldığı ifade edildi.

    DHA

    'nin 'nin kuzeyinde silip süpürdüğü bölgede adeta can çekişen ABD'nin de belirsiz bir politika sergilediği 'ye, kucak açtı.

    Rusya ile YPG, Suriye'nin kuzeyinde daha yakın bir ilişki boyutuna geçti. Dün bölgede gerçekleştirilen bir devriyeden aktarılan görüntüler dikkat çekti.

    ORTAK DEVRİYEDELER

    Rakka'dan Haseke bölgesine kadar M4 karayolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği devriyelerden birinde, Rus askeri polisine ait zırhlı aracın içerisinden bir YPG'li indi.

    Görüntülerde, YPG'linin üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği dikkat çekiyor.

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