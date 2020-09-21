Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 21.09.2020 18:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2020 18:59
    ABONE OL

    Son dakika: 'den, Devlet Başkanı ve ’na yaptırım

    Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ’nin Devlet Başkanı ve ’na yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

    ABD'den yaptırım saldırısı

    Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı.

    Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı muhabirlerine hitaben yaptığı konuşmada, yaptırımların İran Savunma Bakanlığını ve savunma bakanını ve destekleyen şirketler topluluğu olan Savunma Sanayii Örgütü'nü hedef aldığını söyledi.

    Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cezayı İran'la silah ticaretine karşı diğer tüm ülkelere bir uyarı olarak belirterek, cezayı devam eden yaptırımlarla karşılaşan ilk kişi olduğunu duyurdu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: ABD'den, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı’na yaptırım
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri