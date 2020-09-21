Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanlığı muhabirlerine hitaben yaptığı konuşmada, yaptırımların İran Savunma Bakanlığını ve savunma bakanını ve destekleyen şirketler topluluğu olan Savunma Sanayii Örgütü'nü hedef aldığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, cezayı İran'la silah ticaretine karşı diğer tüm ülkelere bir uyarı olarak belirterek, cezayı devam eden yaptırımlarla karşılaşan ilk kişi olduğunu duyurdu.