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    • 18.09.2020 10:00
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    ’dan yeni provokasyon: sınırına dev haç diktiler

    Son dakika haberine göre Atina yönetimi, ile arasında köylerinden biri olan Yeni Bosna’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek, yeni bir provakasyona imza attı. bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende konuşma yapan papazlar “Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak” dedi.

    DHA
    Yunanistan’dan yeni tahrik: Meriç Nehri sınırına dev haç diktiler

    dün nde bir provokasyona daha imza attı. 'de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan ile arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna'ya (nea vissa) dev haç dikildi. Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye'den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı.



    Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu. bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verirken, törende kısa konuşma yapan papazlar "Türkler bunu her gördüklerinde bizi hatırlayacak" dedi.

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