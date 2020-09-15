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    • 15.09.2020 15:13
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    Son dakika: : 'yle en kısa sürede görüşmeye hazırız

    Son dakika haberine göre , "'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

    AA

    AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Başbakanı, 'ye acil mesaj gönderdi. Miçotakis, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

    Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ediyor.

    Başbakan Kiryakos Miçotakis, Charles Michel'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

    Yunan Başbakan, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek için acil olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle en kısa sürede görüşmeye hazırız
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