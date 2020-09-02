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    • 02.09.2020 22:28
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    • 02.09.2020 22:28
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    ile 'nın Savunma Bakanları görüştü

    'deki şer cephesinden yeni adım... Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Sözde, bölgedeki barış ve istikrarı hukuka uygun bir şekilde devam ettireceklerini iddia ettiler.

    Yunanistan ile Fransa'dan askeri görüşme

    Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Panayotopulos ile Parly'nin telefonla görüştüğü ve görüşmede 'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

    İki ülkenin savunma iş birliğine odaklandığı aktarılan açıklamada, "Yunanistan ve Fransa'nın uluslararası hukuka olan bağlılıklarını dile getirdikleri ve hedeflerinin ortak girişimlerle geniş bölgede güvenlik ve istikrarı teşvik etmek olduğu" savunuldu.

    İki bakanın ayrıca savunma ve silahlanmaya ilişkin konuları da görüştüğü kaydedildi.

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