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    • 16.07.2020 18:32
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    • 16.07.2020 18:43
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    'de hayrete düşüren olay! Kafasına saplı la gezdi

    'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Saldırıya uğrayan ve kafasına saplanan bir kişi sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Ambulansa binerek tedavi olmak üzere hastaneye sevk edilen şahsın 4 saatlik bir operasyonla bıçağın kafasından çıkarıldığı bildirildi.

    Çin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişi sakin tavırlarıyla dikkat çekti.

    Olay, Çin'in Çongçing kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın başına saplanmış bıçakla sakince ambulansa yürüdüğü görüldü.

    4 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI
    Polisten yapılan açıklamada, bıçağın adamın kafasına bir kavgada saplandığı ve bıçağın kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyata alındığı ifade edildi.

    Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.
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