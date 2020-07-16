Çin'de görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Saldırıya uğrayan ve kafasına bıçak saplanan bir kişi sakin tavırlarıyla dikkat çekti.
Olay, Çin'in Çongçing kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın başına saplanmış bıçakla sakince ambulansa yürüdüğü görüldü.
4 SAATLİK OPERASYONLA ÇIKARILDI
Polisten yapılan açıklamada, bıçağın adamın kafasına bir kavgada saplandığı ve bıçağın kaldırıldığı hastanede 4 saatlik ameliyata alındığı ifade edildi.
Ameliyatı başarılı geçen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedildi.