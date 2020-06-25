TÖREN SIRASINDA MOTORU YANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın yavaşladığı ve bu sırada siyah dumanların çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu. Rusya'nın savunma sanayi şirketlerinden Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, törende motoru yanan araç hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Bu aracın ihracatının öngörülebilir gelecekte yaklaşık 1 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz." demişti.