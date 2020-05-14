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    • Dünya
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    • 14.05.2020 09:09
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    Son dakika: ’den flaş itirafı: olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir

    Son dakika haberi... Kongresi için hazırlanan bir rapora göre ’nin savaş uçağı projesinden çıkarılması üretici firma ’i yedek parça tedariği konusunda zorlayabilir.

    ABD’den F-35 itirafı: Türkiye'siz olmaz

    şirketinin zaten COVID-19 salgın ortamında parça temin etmede zorluk yaşadığı, savaş uçağı için yaklaşık bin adet parça tedarik eden 'nin çıkarılmasının işleri daha da kötü hale getirilebileceği bildirildi. Kongresi için denetim ve soruşturma hizmetleri sunan Amerikan Hesap Verilebilirlik Ofisi'nin (GAO) F-35 raporunda, uçağın test ve parça üretiminde önemli sıkıntı yaşandığı belirtildi. Buna göre 2018 temmuz ayında ayda 875 parçanın tedariğinde sıkıntı yaşanırken, 2019 temmuz ayında bu 8 binden fazla parçaya çıktı.



    SÖZLEŞMELER UZATILDI
    'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye'nin programdan çıkarılmasının durumu daha da kötüleştireceği belirtildi. Raporda, "Program Türk tedarikçiler tarafından üretilen 1005 parça için yeni kaynak belirledi, ancak şu anda 15 parça istenilen oranda üretilemiyor" ifadesi kullanıldı. 2020 sonu itibariyle Türkiye'nin üretim zincirinden çıkarılacağı açıklanırken daha sonra bazı üreticilerle sözleşmenin yıl sonuna kadar uzatılabileceği belirtilmişti.

    Türkiye, F-35 projesi çerçevesinde 100 adet uçak satın alacaktı. Ancak Türkiye'ye teslim edilen dört uçağı ABD'de alıkonulduğu gibi başka uçak da satılmayacağı açıklandı.

    Haberler Dünya Son dakika: ABD’den flaş F-35 itirafı: Türkiye olmadan parça temininde sıkıntı çıkabilir
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