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    • 28.04.2020 23:02
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    'da şiddetli !

    'da etkili olan şiddetli hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından şehrinin altyapısı büyük hasar görürken mobil iletişim hizmetlerinin kesintiye uğradı.

    Türkmenistan'ı fırtına vurdu

    'da etkili olan şiddetli hayatı felç ederken çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

    İLETİŞİM HİZMETLERİ KESİNTİYE UĞRADI
    Türkmenistan genelinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınadan en çok Lebap eyaleti etkilenirken, şehrinde sert rüzgar sonucu çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Fırtınanın ardından şehrin altyapısı büyük hasar görürken mobil iletişim hizmetleri kesintiye uğradı. Meteoroloji Servisi, fırtınanın hızının saatte 144 kilometreye ulaştığını belirtti.

    FIRTINA, ÖZBEKİSTAN SINIRINDA DA ETKİLİ OLDU
    sınır bölgesine yönelen şiddetli fırtınanın Buhara, Navoi, Semerkand ve Kaşkaderya'da etkili olduğu kaydedildi. Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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