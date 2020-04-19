Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılmaya devam eden koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı basına sızdı. Salgının başladığı Çin'in Vuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'ye ait bir buzdolabında koronavirüsün de bulunduğu 1500 farklı virüsün muhafaza edildiğini gösteren fotoğraf karesi yayımlandı.