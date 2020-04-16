Yeni tip corona virüsü salgınıyla birlikte ABD'de 17 milyon çalışan işsiz kaldı. ABD'de her 10 çalışandan birinin işinden olduğu belirtiliyor.

TRUMP: BU DENLİ ÖLÜM VE YIKIM GÖRMEK KORKUNÇTU

ABD Başkanı Donald Trump ülke genelinde uygulanan sıkı önlemleri kaldırmak için 1 Mayıs tarihini gösteriyor. Trump bazı eyaletlerde ise, karantina şartlarının daha erken kaldırılabileceğini söyledi. Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump, "Corona virüsle mücadelemiz sürüyor ancak ülke genelindeki veriler, vaka sayısı bakımından zirve noktasını geçtiğimizi gösteriyor. Bu denli ölüm ve yıkımı görmek korkunçtu" dedi.