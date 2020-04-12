VAKA SAYISI DAHA YÜKSEK

Haberde huzurevlerindeki vaka sayısının ise açıklanandan daha yüksek olduğu çünkü bütün bakım evlerinin test imkanı olmadığı öne sürüldü. Sektördeki kişilerin eyaletteki her bakımevinde Kovid-19'lu hastalar olduğunu söylediği belirtildi.

Haberin spotunda ise şu ifadelere yer verildi: "Tesislerin zayıf olduğu ve özellikle yaşlıların salgına karşı savunmasız oldukları biliniyordu, ancak buna rağmen ölümleri durdurmada başarılı olamadılar."