



İNGİLİZ genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forster, A tipi virüsün, Coronavirüs'ün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Forster'in A tipi Coronavirüs'e ABD'de rastlandığını ve Çin'de görülen Coronavirüs'ün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü. Dünya genelinden elde edilen 160 Coronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğü ifade edildi.



ZİRVEYE YERLEŞTİ! ÖLÜ SAYISI 19 BİN 833

ABD, Coronavirüs'e bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.