İNGİLİZ genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forster, A tipi virüsün, Coronavirüs'ün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Forster'in A tipi Coronavirüs'e ABD'de rastlandığını ve Çin'de görülen Coronavirüs'ün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü. Dünya genelinden elde edilen 160 Coronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğü ifade edildi.
ZİRVEYE YERLEŞTİ! ÖLÜ SAYISI 19 BİN 833
ABD, Coronavirüs'e bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.
TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!
CORONAVIRÜS tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi. İngilizler Türkiye'ye teşekkür etti. Coronavirüs'e yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edildi. Sağlık personeli dakikalarca alkışladı. Öte yandan Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere'ye ulaşırken, İngiliz yetkililer Türkiye'ye teşekkür etti. Ada'da vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.
30 YIL SONRA GÖRÜNDÜ
DÜNYANIN en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da, Coronavirüs önlemleri kapsamında 21 günlük karantina başladı. Hava kirliliği azaldı. Himalaya Dağları 30 yılın ardından ilk defa göründü.
İSPANYA AĞLIYOR! KORUYUCU KIYAFETLER YETERSİZ
İSPANYA'DA Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı. Sağlı Bakanlığı, salgın ile ilgili bilgileri güncelledi. Ülkede Coronavirüs hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı ise 16 bin 353'e ulaştı.
İTALYA'DA OHAL UZATILDI
CORONAVIRÜS salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, salgına karşı mücadele kapsamında 4 haftayı aşkın süredir uyguladığı OHAL süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Bütün sorumluluk bende" diye konuştu.
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