Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kovid-19 ölümlerinde zirveye yerleşti

    Bilim insanları, Coronavirüs’ün gen dizilimini çözmeyi başardı. İngiliz genetik bilimci Peter Forster, virüsün ilk ’de görüldüğünü açıkladı. ABD, Coronavirüs'e bağlı ölümlerde 'yı geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Nisan 2020 tarihli dünya sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…



    İNGİLİZ     genetik bilimci Peter Forster'ın ABD'li Ulusal Bilim Akademisi (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Forster, A tipi virüsün, Coronavirüs'ün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Forster'in A tipi Coronavirüs'e ABD'de rastlandığını ve Çin'de görülen Coronavirüs'ün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü. Dünya genelinden elde edilen 160 Coronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya'daki hastalarda görüldüğü ifade edildi.

    ZİRVEYE YERLEŞTİ! ÖLÜ SAYISI 19 BİN 833
    ABD, Coronavirüs'e bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.



    TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!
    CORONAVIRÜS tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi. İngilizler Türkiye'ye teşekkür etti. Coronavirüs'e yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edildi. Sağlık personeli dakikalarca alkışladı. Öte yandan Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere'ye ulaşırken, İngiliz yetkililer Türkiye'ye teşekkür etti. Ada'da vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.



    30 YIL SONRA GÖRÜNDÜ
    DÜNYANIN en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da, Coronavirüs önlemleri kapsamında 21 günlük karantina başladı. Hava kirliliği azaldı. Himalaya Dağları 30 yılın ardından ilk defa göründü.



    İSPANYA AĞLIYOR! KORUYUCU KIYAFETLER YETERSİZ
    İSPANYA'DA Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı. Sağlı Bakanlığı, salgın ile ilgili bilgileri güncelledi. Ülkede Coronavirüs hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı ise 16 bin 353'e ulaştı.



    İTALYA'DA OHAL UZATILDI
    CORONAVIRÜS salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, salgına karşı mücadele kapsamında 4 haftayı aşkın süredir uyguladığı OHAL süresini 3 Mayıs'a kadar uzattı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte "Bütün sorumluluk bende" diye konuştu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya ABD Kovid-19 ölümlerinde zirveye yerleşti
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri