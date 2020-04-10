Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde kendini başbakanlık konutunda karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma kaldırımıştı...



İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Boris Johnson ilk kez görüntülendi.





DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yetkililer Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson'ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.



İngiltere'de toplam korona virüs vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.





