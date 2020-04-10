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    • Dünya
    • 11.04.2020 00:45
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    • 11.04.2020 00:45
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    Koronavirüse yakalanmıştı... dan çıktı, ilk kez görüntülendi!

    Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı , tedavi gördüğü hastanede  servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görüldü.

    Yoğun bakımdan çıkan Johnson ilk kez görüntülendi

    Koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından geçtiğimiz günlerde kendini başbakanlık konutunda karantinaya alan İngiltere Başbakanı , durumunun kötüleşmesi üzerine a kaldırımıştı...

    İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
    Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Boris Johnson ilk kez görüntülendi.

    DURUMU İYİYE GİDİYOR
    Yetkililer Başbakan Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti. Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson'ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

    İngiltere'de toplam korona virüs vakası 73 bin 758'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 958'e ulaştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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    Haberler Dünya Koronavirüse yakalanmıştı... Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı, ilk kez görüntülendi!
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