Amerikan sermayesinin ürünü dijital yayın platformu Netflix, gençleri dizi-film yoluyla LGBT ve uyuşturucu sapknlığına özendirmeye devam ediyor. Türkiye pazarına 2016 yılında giren Netflix, ünlü isimlerle yaptığı gizli reklam anlaşmaları sayesinde kullanıcı sayısını 1.5 milyonun üzerine taşıdı.







BU KEZ EŞCİNSEL OSMAN

Yapımlarında LGBT mesajlarının verilmesi yönünde fonlandığı bilinen Netflix'in, Türkiye'deki son skandalı 3. Türk yapımı olan "Aşk 101" oldu. Ramazan ayının ilk gününde yayına girecek Neflix yapımı, LGBT bir bireyi anlatacak. Üstelik başroldeki karakterin ismi de Osman.

Türkiye'yi ve Türk karakterleri daima kötü ve negatif olarak gösteren Netflix, kısa zaman önce de La Casa De Papel dizisindeadında işkenceci bir Türk karakter kullanıldı.Cezayir'de yaşayan ve üst düzey işkence yapabilen Osman'ın, soygun ekibinde yer alan Rio'ya kendi mezarını kazdırıp 12 gün boyunca işkence yaptığı sahneler Türk izleyicilerin tepkisini çekti.

Twitter'dan yorum yapan bir izleyici, Türkler de heyecanla İstanbul isimli bir kahraman beklerken Osman adında Türk bir işkenceci karşımıza çıkıyor diyerek eleştirdiği diziyi, "Bu bir tesadüf mü sizce? Bence değil!" dedi.

İŞTE O TWITTER'DA GELEN TEPKİLERİN BAZILARI;





Brezilyalı "komedi" grubu Porta dos Fundos'un hazırladığı ve Hz. İsa'nın bir eşcinsel olarak tasvir edildiği The First Temptation of Christ (Mesih'in İlk Günahı) isimli Netflix dizisi ülkede tepkilere yol açmış, dizi için boykot çağrısı yapılmıştı.Brezilya'da bir mahkeme, Hz. İsa'nın eşcinsel olarak tasvir edildiği filmin, dijital film ve dizi platformu Netflix'ten kaldırılmasına hükmetti.diyen yargıç, kararın bir üst mahkeme tarafından değerlendirilene kadar ülkedeki öfkeyi dindireceğini belirtti.Ülkede iki milyon kişi filmin kaldırılması için imza vermiş ve filmin Brezilyalı yapımcı şirketine geçen ay molotof kokteylli saldırı yapılmıştı.Netflix ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Boykot çağrısına destek verenler arasında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsorano da bulunuyordu. Bolsoranro, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğünü destekliyoruz, fakat bunun için halkın yüzde 86'sının inancına saldırmaya değer miydi?" diyerek Netflix'e ve dizi yapımcılarına tepki göstermişti.

"NETFLIX ÜYELİĞİMİ İPTAL ETTİM"

Dizinin "kaba ve saygısız" olduğunu vurgulayan Brezilya'nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini ve platformun "şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini" iddia etmişti.





YILLAR ÖNCE DE MARTIN SCORSESE'NİN FİLMİ TEPKİ TOPLADI

Bugüne dek Hz. İsa hakkında pek çok film yapıldı. Tüm zamanların en önemli yönetmenlerinden biri olan Martin Scorsese'nin beyazperdeye aktardığı 1988 yapımı The Last Temptation of Christ (Günaha Son Çağrı) filmi, aralarında en çok ses getireni oldu. İsa'yı bambaşka bir pencereden ele alan yapıt, özellikle de gösterime girdiği dönemin ardından uzunca bir süre tartışıldı. İsa'yı Magdelene ile olan ilişkisinden başlayıp idam ediliş sürecine kadar geçirdiği evrelerle ele alan yapıt, peygamberin ulvi yanlarından ziyade insani yanlarını beyazperdeye yansıtıyor.



Film, gösterildiği yıl Hristiyan topluluklarından tepki topladı ve İtalya, Yunanistan ve Rusya gibi ülkelerde filmin gösterilmesi yasaklandı.







BU İLK SKANDANLI DEĞİL!

NETFLIX'in sapkınlığı öven yapımları saymakla bitmiyor. Her yıl yüzlerce projeye imza atan NETFLIX, her yapımında eşcinselliği önplana çıkarmayı ve parlatmayı ihmal etmiyor.



"3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşındaki kız çocukları öpüştürülüyor.

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.





Netflix'in "Ejderhalar Prensi" adlı çizgi dizisinde ise lezbiyen kraliçe ikilisi yer alıyor. Lezbiyen oldukları, uzun süre çocukların anlayamayacağı şekilde çok dolaylı şekilde ima edildi. Son bölümlere doğru ise bu lezbiyen çift öpüştürüldü..



Sinemalarda ailecek izlenen (ayrıca Netflix'te de yayınlanan) Leylekler çizgi filminin sonunda leylekler, eşcinsel çiftlere de çocuk getiriyordu.







Öte yandan yakın dönemde yayımlanan Türk film ve dizilerinde de eşcinsel karakterlere sistematik olarak yer veriliyor. Yardımsever ve naif karakterleri canlandıran eşcinsellerin seyirci gözünde olumlu bir imaja sahip olması amaçlanıyor.







NETFLIX'TEKİ EŞCİNSEL TEMALI YAPIMLAR

Netflix'in tüm dünyada pazarladığı "Le Casa de Papel" dizisinin 3. sezonunda da Helsinki isimli erkek karakterin eşcinsel ilişkisi, ilk sezonda Tokyo karakterinin bir kadınla öpüştürülmesi tamamen Batı kaynaklı eşcinselliği normalleştirme operasyonunun parçası olarak dikkat çekti.







"Pariah" isimli yapımsa Bronx'ta yaşayan bir lezbiyen genç kızın hem ailesine hem de arkadaşlarına açılmasının hikayesi üzerinden eşcinsellik propagandası yapıyor.

SAPKIN DİZİ VE FİLMDEN GEÇİLMEYEN PLATFORM: NETFLIX

Netflix'te eşcinsellik temalı sapkınlığın progandasını yapan diğer filmler ise şöyle:

Those People: Manhattan'da yaşayan genç bir eşcinselin sözde "aşk" arayış hikayesi. 2015 yapımda yine sapkın ilişkilerin ekrana boca ediliyor.

"Holding the man" adlı 2015 yapımı film de sapkın eşcinselliğin işlendiği film. "Futuro Beach" ise İspanyol yapımı boğulmaktan kurtardıkları adam aracılığıyla sapkın ilişki yaşayan iki eşcinselin hikayesini anlatıyor.

Netflix sapkın ilişkilerin propagandasını öylesine ileri götürdü ki, "Fourth Man Out" isimli yapımda Chris'in eşcinsel olarak açılma hikayesi diye sunulan rezalete bile yer verdi.





TÜRKİYE'YE KİN VE NEFRET KUSTULAR

Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven NETFLIX'in skandalları bununla da sınırlı kalmıyor. Yayınlanan bir dizide, Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

BOĞAZ KESEN CANİ

NETFLIX bunu hep yapıyor, hem de organize bir şekilde! Platformun yeni dizilerinden, Belçika yapımı 13 Commandments'in ilk bölümü; bir Türk'ün boğaz keserek cinayet işlemesiyle başlıyor. Suç temalı dizide, katilin Türk olduğunu vurgulamak için, duvara asılmış Atatürk ve Erdoğan fotoğraflarına yer verildi.





'PİÇLER' DİYE SÖZ EDİLDİ

NETFLIX'TE daha önce yayınlanan Designated Survivor dizisinde ise terörist FETÖ, muhalif bir lider gibi gösterilmiş, Türkler için de 'Piçler!' ifadesi kullanılmıştı. Yine Collateral isimli dizide de, "Kırıkkale dünyanın en berbat yeri. Türkiye'de olmadığım için şükrediyorum" sözlerine yer verilmişti.