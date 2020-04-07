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    • 07.04.2020 12:48
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    Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi!

    Son dakika haberleri... İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi

    İspanya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte...

    İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 743 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 13 bin 798'e yükselirken; virüs tespit edilenlerin sayısı 140 bin 510'a ulaştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi!
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