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dakika: virüs durdurulamıyor! genelinde ölü sayısı 70 bini aştı

dakika haberi... virüs kabusu hızla yayılmaya devam ediyor. genelinde yeni tip (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı.

  • Dünya
  • 06.04.2020 12:54
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 13:37
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Korkutan haber geldi! Ölü sayısı...

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, genelinde yeni tip virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 172'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 282 bin 40'a ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 55 can kaybıyla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Yeni tip nedeniyle 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle:

"Hollanda 1766, Belçika 1632 ve Almanya 1584."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

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