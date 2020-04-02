İtalya’da koronavirüsten 727 kişi daha öldü

Avrupa'da virüsün merkez üssü olan İtalya'da, dün 727 kişi daha can verdi. Böylece ölenlerin sayısı 13 bin 155'e çıktı.



108 TÜRK VİRÜS KURBANI

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde Coronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Türk vatandaşların sayısı 108'e yükseldi.