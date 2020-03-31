Bugünkü
Takvim

Venezuela'dan ABD'nin skandal teklifine sert cevap

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yaptırımlarının kaldırılması karşılığında, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalif lider Juan Guaido'nun olmadığı bir geçiş hükümeti önerisine ilişkin, "Venezuela'da kararlar Karakas'ta alınır, ne Washington'un ne de başka bir başkentin himayesi altındayız." dedi.

  • Dünya
  • 01.04.2020 01:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 01.04.2020 01:11
ABONE OL
Venezuela'dan ABD'nin teklifine sert cevap

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya'da yayın yapan Blu Radio'da telefonla katıldığı programda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Venezuela'da meşru hükümetin Devlet Başkanı Maduro ve Guaido'nun olmadığı, ülkeyi seçime götürecek "müşterek bir hükümet kurulması" teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde halkın iradesinin hakim olduğunu belirten Arreaza, "Venezuela'da kararlar Karakas'ta alınır, ne Washington'un ne de başka bir başkentin himayesi altındayız. Kendi labirentlerinde zaman kaybediyorlar." ifadelerini kullandı.

Arreaza, ABD'nin teklifinin, Donald Trump hükümetinin Venezuela'ya müdahale etmeye yönelik ilgisinin kanıtı olduğuna dikkati çekerek, "Biz her zaman iyi ilişkiler içinde olmak istedik ancak onlarda, Venezuela'da iktidarın ve Venezuela petrolünün kontrolünü ele geçirme takıntısı var. Biz, Venezuela'da söyleneni yaparız, Trump'ın emirlerini değil." şeklinde konuştu.

Venezuela'da yürütülen siyasete halkın karar verdiğini dile getiren Arreaza, anayasaya dayanan her türlü teklifin değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'nun olmadığı geçiş hükümeti kurulması teklifinde bulunarak, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yatırımları kaldırılabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Venezuela'dan ABD'nin skandal teklifine sert cevap
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri