Bugünkü
Takvim

: İngiliz ajanı 'in anı ortaya çıktı! İşte düşme görüntüleri

haberine göre İngiliz eski istihbarat subayı Mesurier'in anı ortaya çıktı. A Haber ekranlarında yayılan görüntülerde 'in düşme anı saniye saniye aktarıldı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.

  • Dünya
  • 12.03.2020 11:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 11:27
ABONE OL
Le Mesurier'in ölüm anı ortaya çıktı!

İngiliz eski istihbarat ajanı Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan , üyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı.


ÖLÜM ANI ORTAYA ÇIKTI
İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.

İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier Karaköy'deki ofisi önünde ölü olarak bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in savcılık, olay yeri inceleme verileri ve Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda olayın "yüksekten düşme" nedeniyle meydana gelen ölüm olduğuna karar verildi.



James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişi yoldan geçtikten sonra, Mesurier düşüyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölüm anı ortaya çıktı! İşte düşme görüntüleri
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri