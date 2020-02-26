Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İdlib’e bomba yağdı: 20 ölü
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- Dünya
- 26.02.2020
- Gazete
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