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İdlib’e bomba yağdı: 20 ölü

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İdlib’e bomba yağdı: 20 ölü
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib'in şehir merkezi ile Maarrat Misrin ve Biniş bölgelerini hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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