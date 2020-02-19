Berlin-Tahran tutuklu takası İran ile Almanya arasında tutuklu takası yapıldı. Tahran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklu bulunan İran vatandaşı Ahmed Halili'nin ülkeye dönmesinin ardından jest yaptı. İran'da 3 yıl hapse mahkum edilen bir Alman vatandaşı serbest bıraktı.

İran ile Almanya arasında tutuklu takası yapıldı. Tahran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklu bulunan İran vatandaşı Ahmed Halili'nin ülkeye dönmesinin ardından jest yaptı. İran'da 3 yıl hapse mahkum edilen bir Alman vatandaşı serbest bıraktı. TÜM MANŞETLER