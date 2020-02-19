Berlin-Tahran tutuklu takası

İran ile Almanya arasında tutuklu takası yapıldı. Tahran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da tutuklu bulunan İran vatandaşı Ahmed Halili'nin ülkeye dönmesinin ardından jest yaptı. İran'da 3 yıl hapse mahkum edilen bir Alman vatandaşı serbest bıraktı.
- Dünya
- 19.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.