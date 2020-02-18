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Dağ gibi mucize

'de yaşayan reklamcı 48 yaşındaki , 2015'te rahatsızlandı. Karın sı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan , safra yollarında nadir görülen bir türüne yakalandığı anlaşıldı. Doktorların altı hafta ömür biçtiği talihsiz kadın, iki çocuğu için hayata sımsıkı sarıldı.

Dağ gibi mucize
İngiltere'de yaşayan reklamcı 48 yaşındaki Andrea Sheardown, 2015'te rahatsızlandı. Karın sı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan , safra yollarında nadir görülen bir türüne yakalandığı anlaşıldı. Doktorların altı hafta ömür biçtiği talihsiz kadın, iki çocuğu için hayata sımsıkı sarıldı.

EVEREST'E TIRMANDI...
Kendisini tedavi edecek doktor aradı. Son olarak Hastanesi'nin kapısını çaldı. Burada, karaciğerindeki kanserli kitle çıkartıldı. Kemoterapi ile iyileşmeyi başardı. Sağlığına kavuştuktan sonra yeni bir maceraya adım attı. Çocukları ve eşiyle birlikte, Everest Dağı'na tırmanmak üzere yola çıktı.




AİLEM İÇİN BAŞARDIM
Andrea Sheardown, kanseri yenmeyi başardı. Doktorları bile şaşkınlığa uğrattı. "Vazgeçmek benim için bir seçenek değildi, çocuklarımın büyüdüğünü görmek istedim, ailem için güçlü kalmak zorundaydım" sözleriyle duygularını anlattı.

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