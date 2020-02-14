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  • 14.02.2020 10:38
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 10:43

Dünya ’ı ikna eden ismi konuşuyor! 343 milyonluk dudak uçuklatan teklif!

Muhammed Bin , son hamlesiyle dünyanın gündemine oturdu. Selman, İngiliz futbol takımı ’ı almak için kollarını sıvadı. Selman’ı ikna eden isim ise en az karar kadar konuşuldu. Ünlü yıldız ’ın yakın arkadaşı ve program yapımcısı olan Carla ’nun Selman’ı ikna ettiği iddia edildi.

Suudi Yatırım Fonu'nun (PIF) yaptığı 343 milyon sterlinlik teklifin görüşmelerini bizzat Carla DiBello (35) yürütüyor ancak genç kadının üst düzey bu görüşmelere nasıl dahil olduğu merak konusu.

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