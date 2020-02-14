Suudi Yatırım Fonu'nun (PIF) yaptığı 343 milyon sterlinlik teklifin görüşmelerini bizzat Carla DiBello (35) yürütüyor ancak genç kadının üst düzey bu görüşmelere nasıl dahil olduğu merak konusu.
Suudi Yatırım Fonu'nun (PIF) yaptığı 343 milyon sterlinlik teklifin görüşmelerini bizzat Carla DiBello (35) yürütüyor ancak genç kadının üst düzey bu görüşmelere nasıl dahil olduğu merak konusu.
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