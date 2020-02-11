Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF'nin, gizli CIA ve BND belgelerine dayanarak hazırladığı ortak haberde, söz konusu iki teşkilatın, İsviçre merkezli "Cyrpto AG" şirketinden satılan cihazlar aracılığıyla 120'den fazla ülkeyi gizlice dinledikleri ve bunu "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirdikleri belirtildi.

2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olan CIA ve BND'nin, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlarla tüm kodları kırdığı vurgulanan haberde, bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdiği ifade edildi.



LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR

Haberde, böylece CIA ve BND'nin, aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan'ın da yer aldığı birçok ülkenin hükümet yetkililerini on yıllar boyunca bu cihazlar üzerinden dinlediği kaydedildi.

"YÜZYILIN İSTİHBARAT DARBESİ"

Washington Post ve ZDF'nin ele geçirdiği belgelerde, Cyrpto'nun ülkelerin istihbaratlarına gizli erişim sağlarken milyonlarca dolar kazanç elde ettiği ve bu durumun "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Belgelerde, "Yabancı hükümetler, ABD'ye ve Batı Almanya'ya en gizli sırlarının en az iki yabancı ülke tarafından okunması için iyi bir para ödüyorlardı." ifadesinin yer alması ise dikkati çekti.

Söz konusu cihazlar üzerinden ABD'nin 1979'da İran'daki rehine krizinde İran'ı ve 1986'da Batı Berlin'deki bir diskonun bombalanması olayında Libya'yı dinlediği kaydedildi.

ORTAKLIK 1990'LI YILLARIN BAŞINDA SON BULDU

Alman istihbaratının, 1990'lı yılların başında para konusundaki anlaşmazlıklar ve ABD'nin Almanya'nın bazı müttefiklerini dinlemek istemesi üzerine şirketten ayrıldığı, CIA'in Berlin hükümetinin hisselerini satın aldığı belirtildi.

CIA'in de elindeki hisseleri satması üzerine 2018'de ikiye bölünen Crypto şirketi, söz konusu haberlerin ardından resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zaman da olmadı." ifadelerini kullandı.

CIA ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.