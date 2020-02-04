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  • 04.02.2020 22:37
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 22:37

ve 'nin 'da gizli toplandığı iddia edildi

'ın, aralık ayında , ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (UAE) 'a karşı iş birliğini görüştüğü bir toplantıya ev sahipliği yaptığı öne sürüldü.

Bomba iddia! Beyaz Saray'da gizlice görüştüler

Amerikan Axios haber sitesinin li ve 'li yetkililere dayandırdığı haberinde, 17 Aralık'ta 'da, yönetiminin İsrail ve arasındaki bağları güçlendirmek için attığı adımların bir parçası olarak gizli bir toplantı yaptığı iddia edildi.

Haberde, son günlerde "sözde Ortadoğu barış planı" ile eleştirilerin hedefi olan Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in bu toplantının yapılmasında önemli rolü olduğu belirtildi.


SALDIRMAZLIK PAKTI DA GÖRÜŞÜLDÜ
Toplantıda ABD'yi Beyaz Saray Robert O'Brien, O'Brien'ın Yardımcısı Victoria Coates ve ABD'nin Özel Temsilcisi Brian Hook, İsrail'i 'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat, BAE'yi ise ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el Otaiba'nın temsil ettiği iddiasına yer verilen haberde, toplantıda, İran'a karşı ABD, İsrail ve BAE iş birliğinin yanı sıra BAE-İsrail saldırmazlık paktının da görüşüldüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "ABD, kritik müttefikleri ve ortakları arasındaki ilişkinin genişlemesini olumlu karşılarken, özel diplomatik görüşmeleri hakkında bilgi vermeyecektir ya da bir açıklama yapmayacaktır." ifadesini kullandı.

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