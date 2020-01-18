Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.





Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.







ARKA PLANDA TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ VAR

Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Saldırı tesadüf değil, Arka planda Türkiye'nin Libya ile ilgili Türkiye'nin yaptığı hamleler var" dedi. Başbuğ, "Örgütün isminin ne olduğunun önemi yok. Örgütü oynatan kuklacılar daha önemli. Bütün bu yapılar dünyada tek merkez üretilen yönetiliyor" dedi. Başbuğ, Türklerin özellikle hedef alınmasına ilişkin "Şunu görmekte büyük fayda var. Bu tür odaklar Berlin Konferansı öncesi masaya oturmadan sizin masada iradenizi ve direncinizi kıracak, sizi köşeye sıkıştıracak hamle arayışlarına giriyorlar" dedi.





4 GÜN ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI

Somali'de dört gün önce de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı düzenlenmiş. Saldırıda 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı bildirilmişti.

GEÇTİĞİMİZ AY İKİ TÜRK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçtiğimiz ay bir bombalı araç saldırısı gerçekleşmiş, saldırıda iki Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.





Toplam 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı üstlenen terör örgütü Eş Şebab, asıl hedefin bölgedeki Türk vatandaşlarını olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.