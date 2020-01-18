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  • 18.01.2020 11:59
  • Son Güncelleme: 18.01.2020 12:04

/'li teröristlerin, 'lı kadınları fuhuş için pazarladığı ortaya çıktı!

/'li teröristlerin, El-Hol kampından kaçmalarını sağladıkları çoğu uyruklu mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı belirtildi. Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.

DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyorlar
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; birçok defa ile işbirliği yapan terör örgütü /'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı. PKK/YPG'li teröristlerin, son olarak çoğu uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı bilgisi paylaşıldı. DEAŞ'lı kadınların Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerin ardından Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp, karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi.

KAVGADA 7 PKK'LI ÖLDÜ!
Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.

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