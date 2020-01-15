Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 15.01.2020 16:42
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 16:47

Son dakika: 'da ofisine baskın: Biri Türk vatandaşı 4 çalışan gözaltında

Son dakika haberine göre ofisine baskın düzenleyen polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Mısır'da Anadolu Ajansı ofisine baskın: Biri Türk vatandaşı 4 çalışan gözaltında
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri