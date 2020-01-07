ABD Başkanı Trump'ın terörist olarak gördüğünü söylediği ve ölüm emrini verdiği Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin intikamı için harekete geçen İran, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.

İKİ BÖLGEDE İKİ SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar ve Erbil şehirlerindeki ABD askerlerinin de konuşlu olduğu hava üslerine balistik füzelerle saldırı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.

İRAN'DAN SAVAŞ TİYATROSU MU?

Süleymani'nin intikamı için ABD üslerini vuran İran'ın zamanlaması gözlerden kaçmadı. Kasım Süleymani'nin defnedilmesine kısa bir süre kala İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki ABD üslerini vurdu.

Kasım Süleymani'nin cenazesi, İran'ın ABD üslerini füzelediği dakikalarda memleketi Kirman şehrinde toprağa verildi.

İran devlet televizyonu töreni "İntikam saldırısından sonra" şeklinde duyurdu.

Dünya basını İran'ın Süleymani'nin gömülmeden önce ordunun şovuyla uğurlandığını yazdı. İran Ordusu için, "ABD üssünü vurarak Süleymani'nin intikamını aldı ve onu şovla uğurladı" ifadelerinde bulunuldu.



ZARAR GÖREN TEK BİR AMERİKALI YOK!

İran'ın Irak'taki ABD üssüne yaptığı saldırının detayları da İran'ın göstermelik şov yaptığı iddialarını güçlendirdi. ABD'nin Anbar ve Erbil'deki üslerine yapılan saldırılarda yaralanan askerler hakkında ilk bilgiler geldi. Saldoırı sonrası hiçbir Amerşkan askeri zarar görmezken, üslerin yüzde 80'inin Irak'a ait olduğu ve Irak askerlerinin yaralandığı belirtildi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Orhan Sali, bölgeden aldığı sıcak haberleri aktardı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, komutanları Kasım Süleymani'nin intikamı için Irak'taki ABD üslerine saldırdı. Gelen ilk haberlerde, yaralanan askerlerin Irak askerleri olduğu ifade edildi.

Saldırıda yaralanan her hangi bir ABD'li olmadığı belirtilirken, üssün aslında yüzde 80'inin Irak ordusuna ait olduğu öğrenildi. ABD-Irak arasındaki anlaşma gereği üssün sadece bir bölümünde ABD askerlerinin bulunduğu belirtildi.





BALİSTİK FÜZELERLE SALDIRDILAR

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürülmesi ile bölgede tırmanan gerginlik, bu kez İran tarafından düzenlenen iki saldırı ile üst düzeye çıktı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, önce Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 füze saldırısı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Ajansların, 'İran'dan ABD'ye misilleme saldırı' başlığıyla paylaştığı haberlerde saldırının görüntülerine de yer verildi. Bu saldırıdan kısa süre sonra bu kez Erbil'de yine ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Harris Hava Üssüne balistik füzelerlerle yeni saldırılar gerçekleştirildi.

Pentagon yetkilileri saldırıları doğrularken, ölü ve yaralı konusunda herhangi bilgi paylaşılmadı.