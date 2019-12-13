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  • 13.12.2019 20:33
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 20:33

Başkanı Trump'tan flaş açıklaması: Anlaşma tamam!

Başkanı , ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık." ifadelerini kullandı.

Trump'tan flaş Çin açıklaması

Başkanı , ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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