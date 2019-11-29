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  • 29.11.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:35

Son dakika: Kanada’da küçük uçak düştü: 7 ölü

Son dakika haberine göre Kanada’da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer düşen uçağın inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı.

Kanada’da küçük uçak düştü: 7 ölü
Kanada'da küçük bir uçak inişe hazırlandığı sırada düştü. Uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer düşen uçağın, Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Markham şehrinden Kingston Havalanı'na gittiğini ve inişe hazırlandığı sırada düştüğünü açıkladı. Kingston polisi, düşen uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini, sağ kurtulan kimsenin olmadığın belirtti. Kazanın meydana geldiği saatlerde ise havanın rüzgarlı olduğu aktarıldı.

Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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