Oxford'u bitirdikten sonra doktora yaptı. McKinsey gibi şirketlerde çalıştı. Üstün zekasıyla meslektaşlarına fark attı.
Sonra da Bitcoin'e rakip OneCoin'i çıkardı. Dünyayı dolaşıp tam 3 milyon kişiyi kandırdı. 15 milyar dolar topladı. Kaçtı.
Bulgaristan doğumlu 39 yaşındaki Kripto Kraliçesi'nin kurbanları arasında çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor.
Sonra da Bitcoin'e rakip OneCoin'i çıkardı. Dünyayı dolaşıp tam 3 milyon kişiyi kandırdı. 15 milyar dolar topladı. Kaçtı.
Bulgaristan doğumlu 39 yaşındaki Kripto Kraliçesi'nin kurbanları arasında çok sayıda Türk vatandaşı da bulunuyor.
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