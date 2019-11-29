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Kraliçe ! 15 milyar dolarla kayıplara karıştı

Bulgar Ekonomist Dr. , sanal para ticareti yaptı. 3 milyon kişiyi tokatladı. 15 milyar dolarla kaçtı. Kurbanları arasında çok sayıda vatandaşı da bulunuyor.

Kripto Kraliçe
Oxford'u bitirdikten sonra doktora yaptı. McKinsey gibi şirketlerde çalıştı. Üstün zekasıyla meslektaşlarına fark attı.



Sonra da Bitcoin'e rakip 'i çıkardı. Dünyayı dolaşıp tam 3 milyon kişiyi kandırdı. 15 milyar dolar topladı. Kaçtı.




doğumlu 39 yaşındaki Kraliçesi'nin kurbanları arasında çok sayıda vatandaşı da bulunuyor.

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