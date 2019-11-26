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  • 26.11.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 17:35

ABD'de izinsiz uçak alarmı! kapatıldı

Son dakika... ve Capitol Hill, başkent Washington'un hava sahasının bilinmeyen bir hava aracı tarafından ihlal edilmesi sonrası kapatıldı. Amerikan haber kanalı NBC'ye konuşan yetkililer, savaş uçaklarının müdahale etmek için havalandığını duyurdu.

ABD'de izinsiz uçak alarmı! Beyaz Saray kapatıldı

ve Capitol Hill, başkent Washington'un uçuşa yasak bölgesini bilinmeyen bir hava aracı tarafından ihlal edilmesi sonrası kapatıldı. Amerikan haber kanalı NBC'ye konuşan yetkililer, savaş uçaklarının müdahale etmek için havalandığını duyurdu.

Yollar kapatılırken, binaya kimsenin girmesine izin verilmediği aktarıldı. Polis, vatandaşlara "sığınaklara gidin" uyarısında bulundu.

Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu hayat normale döndü.

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