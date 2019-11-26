ABD'de izinsiz uçak alarmı! Beyaz Saray kapatıldı

Beyaz Saray ve Capitol Hill, başkent Washington'un uçuşa yasak bölgesini bilinmeyen bir hava aracı tarafından ihlal edilmesi sonrası kapatıldı. Amerikan haber kanalı NBC'ye konuşan yetkililer, savaş uçaklarının müdahale etmek için havalandığını duyurdu.
Yollar kapatılırken, binaya kimsenin girmesine izin verilmediği aktarıldı. Polis, vatandaşlara "sığınaklara gidin" uyarısında bulundu.
Hava aracının uçuşa yasak bölgeden çıkması sonucu hayat normale döndü.
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