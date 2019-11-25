Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 25.11.2019 18:59
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 18:59

'dan larıyla ilgili suçladığı 4 ülkeye tehdit

General Hüseyin Selami, ülkesindeki larıyla ilgili , , ve 'ı suçlayarak, "Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz." tehdidinde bulundu.

İran'dan 4 ülkeye tehdit! Sizi yok ederiz

'da rejim yanlıları, geçen haftaki larına tepki amacıyla başkent Tahran'da gösteri düzenledi.

, ve aleyhine sloganların atıldığı gösteride, benzine 15 Kasım'da yapılan yüzde 300'lük zammı protesto edenler "fitneciler" olarak suçlandı. Gösteride, Cumhurbaşkanı hükümetine karşı dövizler de taşındı.

Selami, burada yaptığı konuşmada, benzin zammına gösterilen tepkileri "savaş" ve "senaryo" şeklinde nitelendirdi.

Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu iddia ettiği ülkeleri şu sözlerle hedef aldı:

"ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz."



ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili suçladığı 4 ülkeye tehdit
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri