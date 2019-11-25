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  • 25.11.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 21:41

'daki larda ölü sayısı 143'e yükseldi

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, e getirilen nedeniyle genelinde patlak veren larda en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Protestolarda, birçok kentte kamu binaları, lar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edildi.

İran'da ağır bilanço! Ölü sayısı artıyor

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, e getirilen nedeniyle genelinde patlak veren larda en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI ŞİDDETLİ PROTESTOLARA YOL AÇTI
ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, lar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Polisin müdahale ettiği olaylarda henüz ölü ve yararlılar hakkında resmi açıklama yapılmadı. Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, en az 143 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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