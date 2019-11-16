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  • 16.11.2019 22:28
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 22:28

Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Kristiansand polisinden yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen grubun gösterisine son verildiği ve 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Haziranda da Finlandiya'da Önce Finlandiya İnsanı Partisi Başkanı Marco de Wit, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak, provokasyon yapmaya çalışmıştı.

Norveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Norveç'te, "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli grup, Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 500 kişilik başka bir grup da Tumyr'e tepki gösterdi.

Kristiansand polisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı grubun gösterisine son verildiği ve 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Aktivist ve Müslümanlardan oluşan grup ise polise tepki göstererek, "Sokaklarımızda ırkçı ve İslam düşmanı istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Mayıs ayında Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Hareketi Lideri Rasmus Paludan'ın, Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kur'an-ı Kerim yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti.

Haziranda da Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi Başkanı Marco de Wit, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak, provokasyon yapmaya çalışmıştı.


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