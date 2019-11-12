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  • 13.11.2019 05:32
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 05:38

Başkan Erdoğan 'de kritik toplantıya katıldı

Başkanı 'ın daveti üzerine Washington'da bulunan , ABD , ve Türkiye-ABD tarafından düzenlenen Toplantısı'na katıldı.

Başkan Erdoğan ABD'de kritik toplantıya katıldı

, , ve Türkiye-ABD tarafından düzenlenen Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, , Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

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