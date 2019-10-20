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  • 20.10.2019 23:03
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 23:03

'nin gizli belgeleri yaktığı fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!

, 'nin kuzeyinde bulunan Lafarge fabrikasında gizli belgeleri yakmış ve kirli çamaşırlarını örtbas etmeye çalışmıştı. Belgelerin yakılmasının ardından Lafarge fabrikası bombalanmıştı. Terör destekçisi Esad rejimi medyasının bombalanmadan önce görüntülediği video ortaya çıktı. Görüntülerde belgelerin hala yandığı görülüyor. İşte o anlar...


Barış Pınarı Harekatı sonrası bölgeyi aceleyle terk etmek zorunda kalan Amerikan askerleri, çekildikleri noktalardaki askeri üsleri vurmaya başlamıştı. savaş uçakları, Türkiye'nin harekat bölgesinde yer alan 'ın çimento fabrikasındaki mühimmat deposunda delil kalmaması için imha etmişti. Lafarge, daha önce /'li teröristlere çimento sağlayarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yer altı şehirleri ve tüneller kurmasını sağlamıştı.

PKK/YPG'YE HER AY 100 BİN DOLAR
Fransız çimento devinin, teröre desteği YPG/PKK sınırlı değildi. Öncesinde bir başka terör örgütü 'a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediler.

Ayrıca terör örgütünün, ekonomisinin önemli kaynaklarından biri olarak gördüğü Fransız Çimento Fabrikası Lafarge tesisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üs kurduğu tespit edilmişti.

Hatta uluslararası basına göre, ABD güçleri ile PKK/YPG'nin, DEAŞ'a karşı koordinasyon merkeziydi.

Fransız firma, geçen sene soruşturmaya da konu oldu. Bölgedeki faaliyetleri nedeniyle "İnsanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

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