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  • 17.10.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 07:40

'ye ait savaş uçakları Ayn el Arab'taki ABD üssünü bombaladı

’nin ’nin kuzeyinde başlattığı terör temizliğiyle bölgeden çekilmeye devam eden askerleri, ’yla işbirliğine delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakıyor. ABD kuvvetleri, firması LaFarge’ın tesisleri içerisindeki karargahını boşaltırken, belge, teçhizat ve malzemeyi yakarak imha etti.

ABD savaş uçakları kendi üssünü bombaladı

'nin kuzeyinden çekilmeye devam eden askerleri, / terör örgütüyle işbirliğine ve bölgedeki operasyonlarına delil olabilecek her türlü malzemeyi de üsleri terketmeden önce yakmaya başladı. Önce ile Rasulayn arasındaki 4 gözlem noktasını boşaltan ABD, önceki gün de 'teki Al Saida üssünden çekildi.

KARARGAH BOŞALTILDI
Bu kez benzer bir hareketlilik Aynel Arab'ta yaşandı. Pentagon firması LaFarge'ın tesisleri içerisindeki ABD Özel Kuvvetleri Karargahı'nı boşalttı. Uydu görüntülerinde, ABD Özel Kuvvetleri'nin tesisten ayrılmadan önce çok sayıda özel belge, teçhizat ve malzemeyi ele geçirilmemesi amacıyla yakarak imha ettiği bölgeden yükselen duman sayesinde belirlendi. ABD medyası daha önce Rusya'nın eline bırakılan ABD üslerinde imha faaliyeti yürütülmemesi eleştiren haberlere yer vermişti. Öte yandan karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD askerlerinin , Tabka ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Fransız Lafarge Çimento Fabrikası'ndan çekildiğini açıkladı.

KOALİSYON ÜSSÜ VURDU
merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR)'nin açıklamasına göre, daha önce ABD askerleri tarafından boşaltılan üs, kimliği bilinmeyen ancak ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait olduğu düşünülen uçaklarca bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.


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