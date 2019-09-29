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  • 29.09.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 10:34

Suudi 'ın yakın koruması öldürüldü

Suudi Arabistan devlet kanalında yer alan habere göre, 'ın yakın korumaları arasında bulunan , şahsi bir tartışma nedeniyle vurularak öldürüldü. Fagham'ın 2002 yılından beri Selman'ın korumalığını yaptığı bildirildi.

Kral Selman'ı şoka sokan olay! Öldürüldü

Suudi Arabistan devlet televizyonundan bildirilen habere göre, 'ın yakın koruması şahsi bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü.

Suud Kralı Selman'ın şahsi koruması 'ın, bir arkadaşının evinde kişisel anlaşmazlık olduğu iddia edilen bir olay neticesinde öldürüldüğü iddia edildi.

Devlet televizyonunda konuya ilişkin daha fazla açıklamaya yer verilmedi.

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu ve siyasi bir suikasta kurban gitmiş olabileceği belirtiyor.

Suudiler Twitter'da Fagham'a taziyelerini fotoğraflarını paylaşarak iletti.

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