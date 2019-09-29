Suudi Arabistan devlet televizyonundan bildirilen habere göre, Kral Selman'ın yakın koruması şahsi bir tartışma sırasında vurularak öldürüldü.

Suud Kralı Selman'ın şahsi koruması Abdülaziz Fagham'ın, bir arkadaşının evinde kişisel anlaşmazlık olduğu iddia edilen bir olay neticesinde öldürüldüğü iddia edildi.

Devlet televizyonunda konuya ilişkin daha fazla açıklamaya yer verilmedi.

General Abdülaziz'in 2002 yılından beri Kral Selman'ın yakın korumalığını yaptığı ve Kral'ın en yakınındaki isimlerden biri olduğu ve siyasi bir suikasta kurban gitmiş olabileceği belirtiyor.

Suudiler Twitter'da Fagham'a taziyelerini fotoğraflarını paylaşarak iletti.